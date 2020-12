Le Sénégal est en crise politique, sociale et économique. Il est à la limite, ingouvernable. A en croire nombre de spécialistes qui interviennent dans les médias, c’est cela qui justifie les ouvertures du Président Macky Sall à l’endroit de certains de ses adversaires politiques. Le paradoxe est que ce pays en crise parvient à payer régulièrement ses salaires, on n’y meurt pas de faim, le Covid et d’autres maladies y tuent moins qu’ailleurs, et le pouvoir politique n’est pas remis en cause de manière violente. On se demande alors d’où nos «spécialistes» tirent les «informations» qu’ils diffusent si impunément !