Un chimpanzé de sexe masculin surnommé «King-Kong» «a été déclaré mort au parc forestier et zoologique de Hann», indique le ministère de l’Environnement et du développement durable dans un communiqué hier. Ledit document informe aussi que cette «perte (est) survenue vendredi 10 juillet 2020, d’après le constat du sergent-chef Ibrahima Bindel».

«Les constations faites sur le cadavre ont mis en évidence l’absence de dents (…)», renseigne le document. Qui poursuit : les «animaliers avaient adapté son alimentation à sa dentition». «Une autopsie est en cours pour établir les causes de sa mort», ajoute-t-on. Avant de rappeler : «A son arrivée au zoo en 1997, l’animal était déjà âgé de plus 5 ans. Il a donc dépassé la durée moyenne de vie d’un chimpanzé qui est de 23 ans.»