Que dire ? Parti récolter près de 3 000 milliards, Macky Sall rentre avec plus de 7 000 milliards F Cfa. En attendant, la rallonge prévue d’aujourd’hui. C’est un pari «gagnant» à Paris pour Macky Sall et ses hommes. Pari sur l’émergence aussi ? On verra aussi dans quelques années où ces milliards nous mèneront. Ce sera un débat entre économistes et autres experts pour mettre d’accord tout le monde sur la valeur ajoutée de ces milliards sur notre développement