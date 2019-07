Les Toffees et les Parisiens auraient enfin trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain sénégalais, Gana Guèye, qui devrait coûter 32 millions d’euros aux Parisiens.

Le Paris Saint-Germain avait démarré fort. En l’espace de quelques jours, le champion de France avait officialisé les arrivées de Pablo Sarabia, Ander Herrera, Abdou Diallo ou encore Marcin Bulka et Mitchel Bakker. Mais depuis quelques jours, la situation semble s’être considérablement calmée. Et pour cause, Leonardo et ses équipes travaillaient sur une piste qui mettait un peu de temps à se concrétiser ; celle menant à Idrissa Gana Guèye, dans le viseur parisien depuis plusieurs mois déjà.

Plusieurs fois, le club de Liverpool a recalé le Paris Saint-Germain au cours de ces dernières semaines. La donne aurait cependant changé depuis la fin de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce week-end, on apprenait qu’il y avait eu des avancées conséquentes dans ce dossier ces derniers jours, et que les trois parties souhaitaient en finir au plus vite avec les négociations. Everton semblait enfin s’être fait à l’idée de devoir laisser filer l’international sénégalais de 29 ans…

Voilà que Le Parisien dévoile de nouvelles informations, plutôt positives pour le club de la capitale. On y apprend que, samedi dernier, Leonardo a fait une offre de 32 millions d’euros à ses homologues anglais. Une offre qui satisfait la direction des Toffees, et les sources anglaises consultées par le journal affirment que l’accord entre les deux formations est «considéré comme acquis», alors que le Conseil d’administration du club anglais s’est réuni dans la journée.

Gana à Paris en fin de semaine

Le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel tiennent donc enfin cette sentinelle tant attendue, que l’entraîneur germanique souhaitait déjà voir arriver lors du dernier mercato hivernal. L’ancien Lillois devrait lui arriver à Paris avant la fin de la semaine afin de passer la traditionnelle visite médicale et signer le contrat qui va le lier à son nouveau club. On parlait jusqu’ici d’un bail de cinq ans pour Gueye à Paris. On devrait donc rapidement en savoir plus…

