«La bataille de Dakar aura bien lieu.» C’est la conviction de Papa Hamady Ndao. Selon le coordonnateur du mouvement Euleuk Sénégal, la capitale constitue un grand enjeu pour les élections. Conscient de cela, il a décidé d’y implanter son mouvement afin de soutenir le président de la Répu­blique. «Euleuk Sénégal est né depuis 2012 et accompagne le président de la République. Il s’est implanté un peu partout à travers le pays. Depuis 2012, nous parcourons le Sénégal. Si les Sénégalais accompagnent la politique du Président Macky Sall, c’est parce qu’ils sont convaincus par son bilan satisfaisant. Donc, il n’y a pas de doute qu’ils parraineront sa candidature», dit-il.

A son tour, Euleuk Sénégal s’engage à collecter des parrains et, ainsi, à «contribuer à la victoire du président de la République». Et pour son leader, «c’est maintenant qu’il faut gagner les élections au premier tour». Mais Papa Hamady Ndao reste préoccupé par les «fausses informations distillées» par l’opposition sur les réseaux sociaux. «Notre seul problème aujourd’hui dans le pays, ce sont les fake news qui ternissent l’image du régime et qui peuvent installer le doute dans l’esprit de certains Sénégalais», déplore-t-il avant de rassurer qu’ils ont une stratégie pour les combattre. «L’opposition parle de nous et terrorise la population. Elle parle déjà de mascarade électorale, de victoire arrachée, mais nous l’invitons à débattre sur les grands problèmes de la société comme la santé, l’éducation, l’économie au lieu de verser dans le dénigrement pour tromper le Peuple. Nous sommes avertis et ferons face», prévient M. Ndao.

justin@lequotidien.sn