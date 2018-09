Le Club Sénégal émergent (Cse) se lance dans la campagne et recueille des voix pour le compte du candidat Macky Sall. En effet, les membres dudit club, lors d’une Assemblée extraordinaire tenue ce mercredi, invitent «tous les citoyens sénégalais, y compris ceux de la diaspora, à parrainer massivement la candidature de Son Excellence Monsieur Macky Sall pour un second mandat». Le Cse, qui de surcroît est «apolitique», considère que cet appel «n’est pas en contradiction avec le principe de l’engagement citoyen contenu dans sa devise (Expertise-engagement-vertu)».

Par ailleurs, Youssoupha Diallo, président du club, et ses camarades justifient leur position «par le bilan, les nombreux progrès économiques, sociaux, humains et infrastructurels enregistrés par le Sénégal depuis la mise en œuvre du Pse en 2014, le bilan du Pse en matière de croissance, de progression revenu par tête, de baisse du coût de la vie, des réalisations d’infrastructures et de services, de développement des territoires».

«La stabilité politique, sociale et institutionnelle a été renforcée, ce qui consolide l’Etat de droit, la démocratie et la paix. L’exploitation du pétrole et du gaz, les nouvelles générations de réformes et de chantiers» constitueraient, entre autres, les raisons du soutien du Cse à la mouvance présidentielle. Au terme de la rencontre, le club Sénégal émergent «a mis en place un directoire de pilotage du parrainage».

Stagiaire