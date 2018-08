Matthieu Chupin, Président délégué de Dakar Sacré-Cœur (Dsc), s’est rendu hier dans les locaux du Groupama Stadium à Lyon. C’était pour y signer un nouveau bail de 3 ans avec l’Olympique Lyonnais (OL), représenté par Vincent Ponsot, le Directeur général-adjoint juridique, Ressources Humaines et Rse, informe un communiqué de Dsc. Les deux clubs qui avaient signé leur premier accord de partenariat en 2015 vont donc prolonger leur collaboration jusqu’en 2021, précise la même source.

M. Chupin, président délégué de Dakar Sacré Cœur (Dsc) a réagi avec enthousiasme, indiquant que «c’est une fierté pour nous d’être partenaire de ce club qui est l’un des tous meilleurs en matière de formation. On a beaucoup à apprendre». Et de rappeler les ambitions de Dsc, partenaire africain exclusif de l’OL, «Dakar Sacré-Cœur a plein d’ambitions à l’échelle de son continent».

Saluant le bilan positif laissé par Alain Olio à la direction du Centre de formation de Dsc, il a abordé les trois objectifs de ce partenariat : «Poursuivre le travail de formation à l’image de Ousseynou Ndiaye qui a rejoint l’OL il y a un an. Véhiculer l’image de l’OL sur le continent africain et multiplier les actions sociales autour de la passion du football.»

