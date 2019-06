L’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’internet et de la communication (E-jicom, basée à Dakar) et l’Ecole supérieure de journalisme de Paris (Esj) viennent de signer un accord de coopération. Dans un communiqué de presse, les deux écoles annoncent que ce partenariat «reflète et concrétise la vision des deux établissements fondée sur la pratique et l’innovation pédagogique». Ce partenariat signé avec la prestigieuse école française permet ainsi à l’E-jicom d’intégrer un réseau composé d’une douzaine d’écoles francophones de journalisme et de communication. L’école sénégalaise renforce ainsi sa vocation panafricaine et devient le hub régional pour l’Afrique de l’Ouest de ce vaste réseau d’écoles partenaires. «Les deux établissements vont renforcer leur offre de formation en journalisme, en communication et aux métiers du numérique et permettre à leurs étudiants, ceux qui le souhaitent, de prétendre à une double diplomation et de participer à des programmes d’échanges d’étudiants», informe la même source. Par ailleurs, E-jicom et Esj-Paris «vont partager autant que possible leurs enseignants, leurs programmes, leurs bonnes pratiques et lancer conjointement des modules de formation continue pour les professionnels en activité», précise le communiqué. La signature de l’accord s’est déroulée ce 12 juin, en marge de la deuxième édition des Journées professionnelles de la communication (J-Procom). L’acte de partenariat a été paraphé par M. Guillaume Jobin et Hamadou Tidiane Sy, respectivement président de l’Esj-Paris et directeur de l’E-jicom.

