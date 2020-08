City, United, Psg … ou rester à Naples. Kalidou Koulibaly veut connaître son avenir et fait pression sur les dirigeants de Naples.

Une attente déconcertante qui ne contribue certainement pas à la sérénité du défenseur sénégalais qui en a bien besoin pour préparer la nouvelle saison qui démarre. Et la tension monte, comme le révèle la Gazeta Dello Sport, parcourue par wiwsport.com. Des voix internes en effet parlent de la colère de Koulibaly qui aurait demandé aux dirigeants des éclaircissements sur ce que devrait être son avenir. Et il l’aurait fait en utilisant un ton calme, mais ferme.

«On lui aurait dit de rester calme, car dans tous les cas il a un contrat qui le lie à Naples pour les trois prochaines an­nées, avec un salaire de 6 millions d’euros par saison, le plus élevé de tout l’effectif. Le manque de certitude a convaincu Koulibaly de sortir du silence. Il en a assez d’attendre. Il veut des réponses concrètes, car le début de la nouvelle saison est proche et il veut faire partie intégrante du projet, que ce soit celui de Gattuso ou Guardiola, voire Tuchel», rapporte la Gazeta Dello Sport.

Faut rappeler que la valorisation de De Laurentiis ne chute pas à moins de 80 millions. Koulibaly n’exclut pas de rester à Naples, mais à la seule condition d’une renégociation de son contrat avec une augmentation de son salaire à 8 millions d’euros par saison. La semaine prochaine devrait être décisive dans ce feuilleton «KK26».