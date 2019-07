Lors du Conseil des ministres du mercredi, le Président Macky Sall avait abordé la question de l’évaluation du projet de transition de l’analogique au numérique et de la consolidation dynamique du Sénégal numérique pour asseoir davantage la place prioritaire du numérique dans la modernisation et l’émergence du Sénégal. Surtout qu’il y aura le basculement au tout numérique à partir de septembre. Il se fera de manière progressive sur un an. Détenteur de la licence Tnt, le groupe Excaf se prépare à cette nouvelle échéance. Il a mis déjà sur orbite son équipe technique, composée de 300 personnes mobiles à travers le Sénégal, pour accomplir cette mission de service public. En plus, le «groupe Excaf a revu à la hausse l’effectif de son centre de gestion des usagers qui travaille 7j/7 et de 8h à 10h». Ces efforts constants constituent la poursuite de l’engagement du groupe Excaf dans la matérialisation de la transition de l’analogique au numérique. L’éva­luation systématique du contrat de concession relatif au projet Télévision numérique terrestre (Tnt), demandé aux ministres de la Communication et des Finances pour accélérer le démarrage des activités de Télédiffusion au Sénégal (Tds Sa), trouvera un nouvel écho favorable pour participer à la garantie de la souveraineté numérique du Sénégal.