Resté muet mercredi contre Newcastle (0-0) en Premier League, Liverpool aurait peut-être pu bénéficier d’un penalty à la 81e minute lorsque le gardien des Magpies, Karl Darlow, a légèrement retenu Sadio Mané juste devant son but. A la différence de nombreux attaquants, le Sénégalais a toutefois fait le choix de rester debout, sans en rajouter. Une attitude saluée par la légende des Reds, Michael Owen.

«Je suis étonné que Mané n’ait pas crié et demandé à l’arbitre un penalty. Et je suis surpris qu’il ne soit pas tombé parce qu’il est assez clairement saisi par les deux bras. L’un le touche et l’autre l’attrape. On peut toujours débattre pour savoir ce qu’il aurait fait s’il n’avait pas été accroché, mais quelle que soit la situation, vous ne pouvez pas attraper les jambes de quelqu’un. Or là c’est assez clair. La plupart des joueurs essaient de rendre les choses plus évidentes pour l’arbitre. C’est pourquoi nous avons été surpris qu’il ne soit pas tombé», constate pour Amazon Prime Video l’ancien international anglais. Qui salue le geste du Sénégalais : «Mais nous devrions applaudir son honnêteté. Nous voyons tellement de fois des joueurs tomber quand il n’y a pratiquement pas de contact ou pas de contact du tout, qu’on peut le féliciter», a encensé l’Anglais pour Amazon Prime Video.

Matip encore blessé et out 3 semaines

Joël Matip a subi une blessure au niveau de l’adducteur lors du match nul avec West Bromwich Albion et a par la suite raté le déplacement à Newcastle United mercredi.

Interrogé sur sa forme physique, Klopp a déclaré en conférence de presse d’après-match : «Les choses normales avec ce genre de blessures, il sera absent pendant environ trois semaines.»

Un coup dur pour les Reds. Déjà privés de Virgil Van Dijk (ligaments croisés du genou droit) et de Joe Gomez (tendon du genou gauche), Klopp va aussi devoir se passer des services d’un énième élément défensif.