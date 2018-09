Sous l’égide du Comité national olympique et sportif Sénégalais (Cnoss) et en collaboration avec l’Union internationale de pentathlon moderne (Uipm), le Comité national de promotion du pentathlon moderne sénégalais organise du 3 au 8 septembre 2018, une session de formation d’entraineurs de niveau 1, informe un communiqué du Cnoss. Qui ajoute : «Ce stage technique financé par la Solidarité Olympique verra la participation d’entraineurs sénégalais, gambiens et ivoiriens, encadrés par M. Grégory Flayols, expert français de l’Uipm.»

Le programme de stage comporte des cours théoriques à la salle de conférence du stade municipal de Ngor et des séances pratiques à la piscine olympique et au stade Léopold Sédar Senghor.

L’ouverture officielle du stage est prévue ce lundi 3 septembre 2018 à 9h à la salle de conférence du stade de Ngor en présence des représentants du ministre des Sports, du président du Cnoss, des autorités locales et de la présidente du Comité national de promotion du pentathlon moderne du Sénégal.

