Le record absolu de Pelé sera bientôt battu. Avec 600 buts à son actif sous le maillot du Fc Barcelone, Lionel Messi n’est plus qu’à 43 buts du record de Pelé, meilleur buteur de l’histoire avec un seul club. Explications.

Lionel Messi n’en finit pas de cumuler des records. Cette fois, c’est le record absolu du roi Pelé, vieux de 45 ans, qu’il est en train d’attaquer. En inscrivant mercredi un doublé avec le Fc Barcelone, lors des demi-finales aller de la Ligue des Champions contre Liverpool (3-0), Messi a désormais 600 unités à son compteur avec le club catalan. Il revient donc à 43 unités seulement du record de Pelé, rapporte le site internet de la radio Rmc Sport.

«La légende brésilienne a à son actif 643 buts sous le maillot de Santos en l’espace de 18 saisons, de 1957 à 1974, avant d’aller finir sa carrière au New York Cosmos», rappellent nos confrères français. Avec ses quinze saisons au Barça, Messi avait lui dépassé Gerd Muller et son record de 565 buts avec le Bayern de Munich entre 1964 et 1979.

Avec un rythme, bon an mal an, de 40 buts par saison, on peut s’attendre à ce que le joueur argentin efface le record de Pelé dans environ un an, si bien-sûr aucun pépin physique ne vienne perturber son parcours. «Un jour que Pelé n’a sans doute pas envie de voir arriver, puisqu’en décembre, le Brésilien avait encore critiqué l’Argentin», pas très doué sous le maillot national de son pays, conclut Rmc Sport.

Voyons la répartition des 600 buts de Messi avec le Barça. En Espagne, ses victimes favorites sont le Fc Séville (36), l’Atlético Madrid (29) et Valence (27), juste devant le rival éternel à savoir le Real Madrid. Au niveau continental, Arsenal (9) est la proie privilégiée de Lionel Messi tandis que l’Ac Milan et le Celtic Glasgow (8) sont à égalité juste derrière. En France, c’est l’Olympique Lyonnais (5) qui a la préférence de la Pulga. L’équipe de Jean-Michel Aulas a encaissé une réalisation de plus que le Psg (4).

A propos des compétitions où Lionel Messi a fait trembler les filets, c’est évidemment la Liga qui arrive en tête avec 417 réalisations, juste devant la Ligue des Champions (112) et la Coupe du Roi (50). Le quintuple Ballon d’Or a également marqué en Supercoupe d’Espagne (13), à la Coupe du monde des Clubs (5) et enfin en Supercoupe d’Europe (3).

Enfin, Lionel Messi a franchi plusieurs barres symboliques au fil des années, de son tout premier but en professionnel en 2005 contre Albacete jusqu’à son coup franc mémorable face à Liverpool mercredi soir.