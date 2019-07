Il aura été l’un des meilleurs sénégalais sur le terrain. Le gardien de but des Lions, Alfred Gomis, n’oubliera certainement pas cette demi-finale de Can face à la Tunisie. Après avoir anéanti plusieurs opportunités de l’attaque tunisienne, le suppléant de Edouard Mendy a permis aux Lions de garder leurs chances de se qualifier pour la finale en arrêtant le penalty tunisien, gardant ses cages inviolés durant quatre matchs. «Je suis très content. J’ai eu l’occasion d’aider mon équipe et tout s’est bien passé. On a fait un très grand match, mais il reste encore le match plus important, la finale que nous comptons remporter», dira-t-il. Il reste simplement à réaliser un clean sheet en finale ce vendredi contre l’Algérie et le tour sera joué.

Edouard Mendy invité pour la finale

Le gardien titulaire des Lions, Edouard Mendy, forfait pour la suite de la Can après sa blessure, devrait assister à la finale de ce vendredi face à l’Algérie. Selon certaines sources proches de Tanière, les responsables du ministère des Sports et de la Fédération s’activent pour ramener au Caire le gardien de Reims, rentré en France pour poursuivre ses soins. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le joueur, mais aussi pour ses coéquipiers qui avaient promis de tout faire remporter la Can pour lui. Du coup, le portier des Lions devrait regagner la Tanière dans les prochaines heures.