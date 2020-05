L’international sénégalais de Dijon, Alfred Gomis, est le meilleur gardien de Ligue 1 française, a estimé son directeur sportif, Péguy Luyindula, dans un entretien publié dans le quotidien sportif français L’Equipe de ce dimanche. Agé de 26 ans, Gomis a débarqué à Dijon lors du marché estival des transferts en provenance de Spal (Italie), le pays où il a grandi et a débuté sa carrière de footballeur professionnel. Gomis, qui a suppléé Edouard Mendy dans les buts du Sénégal lors de la Can 2019, avait été recruté par Dijon pour devenir la doublure de l’Islan­dais Runar Alex Runarsson. A Dijon, il a contribué au maintien de son équipe par des arrêts multiples, notamment lors de la 10ème journée de Ligue 1 contre Lyon où il a été sélectionné dans l’équipe type, en réalisant pas moins de 10 arrêts au cours de la rencontre. Blessé le 10 février dernier, il a dû mettre fin prématurément à sa saison et a été remplacé au poste par Ru­narsson. D’ailleurs à Dijon, le directeur sportif, ancien attaquant de Lyon et de Marseille, n’écarte pas la possibilité de trouver une porte de sortie à Runarsson qui «va donc vouloir du temps de jeu».

Avec Aps