Le virus poursuit sa progression malgré la légère baisse constatée hier par rapport aux jours précédents. Seuls 75 cas sont revenus positifs sur un échantillon de 1 049 tests réalisés, majoritairement recensés dans les régions de Dakar et de Ziguinchor. Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, il s’agit de 37 cas contacts et de 38 issus de la transmission communautaire.

En même temps, il faut noter 51 personnes sont guéries. Alors que 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Par ailleurs, informe Dr Ndiaye, 3 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés ce dimanche, portant ainsi le nombre de victimes à 256.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 12 mille 237 cas positifs au Covid-19 dont 7 728 guéris, 256 morts et 4 252 personnes encore sous traitement, a déclaré le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye qui exhorte les citoyens au respect des mesures préventives.