Suite aux perturbations qui sont notées sur la ligne Dakar-Paris-Dakar hier, Air Sénégal a sorti un communiqué pour présenter ses excuses à ses clients. «En raison d’un problème technique, les vols Dakar-Paris Hc 403 et Paris-Dakar Hc 404 du 26 février n’ont pu être effectués selon le programme habituel», explique la nouvelle compagnie aérienne nationale dans le document. Mais assure Air Sénégal, «les équipes de maintenance de la compagnie sont intervenues pour mettre fin à la panne». Par conséquent, le programme a été modifié comme suit : «Hc 403 du 26 février Dakar Paris départ 15h 00 arrivée à Paris 22h 00 (heure de Paris). Hc 404 Paris -Dakar départ 23h 55 arrivée à Dakar 05h 00 (heure de Dakar).» Les responsables de la compagnie nationale annoncent que «le programme de vol sur la ligne Dakar-Paris-Dakar re­pren­dra son cours normal dans la nuit du 26 au 27 février 2020». Et d’indiquer que «conformément à sa politique de prise en charge des irrégularités d’exploitation, les clients impactés ont été pris en charge et hébergés dans les escales de départ».

Ils rappellent que «la nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, a pour ambition d’être le leader du transport aérien ouest-africain en s’appuyant sur le hub régional Aibd (Aéroport international Blaise Diagne). Elle se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes intérieures que des lignes internationales. Air Sénégal se veut une compagnie citoyenne, aux normes internationales, avec un business model basé sur la satisfaction de la clientèle et l’excellence opérationnelle, tout en respectant les normes de sécurité et de sûreté de l’industrie aéronautique. A ce jour, Air Sénégal dessert 17 destinations dans 15 pays. Sa flotte est composée de 6 appareils (2 Airbus A319, 2 ATR72-600 et 2 A330 Neo)».

