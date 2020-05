Au moment où il est fortement recommandé de se laver les mains avec de l’eau et du savon, Dakar risque de renouer avec une pénurie d’eau durant ce week-end. Dans un communiqué conjoint, Sen’Eau et la Sones «informent que des perturbations allant de la baisse de pression au manque d’eau seront notées dans les localités traversées et alimentées par les conduites du Lac de Guiers, notamment Dakar-ville, Dakar banlieue, Rufisque et environs». Cela, à cause des travaux d’entretien de l’usine de production de Nguinth prévus ce samedi 30 mai 2020, à partir de 8h. La situation, assurent-elles, «reviendra progressivement à la normale à la fin des travaux prévue dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai 2020».