La Fédération sénégalaises de pétanque a déjà les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) en 2022 au Sénégal. Si son président Gassan Ezzedine n’a pas la certitude de la participation de la pétanque à ces joutes, il garde espoir que cette discipline fasse partie de celles qui vont être choisies pour défendre les couleurs sénégalaises.

C’est sous ce rapport que l’instance en charge de la pétanque a pris l’optique d’aligner des jeunes de 17 ans pour composer une sélection sénégalaise de pétanque dans le cadre de la 2ème édition de l’Open international de pétanque de Dakar qui démarre ce vendredi à Ngor Diarama et pour trois jours.

Face au niveau relevé de cette compétition qui verra la participation de grands noms de la pétanque, avec notamment des champions du monde comme le Français Manolas, le président de la Fédération, Gassan Ezzedine, qui faisait face à la presse hier, de souligner qu’il ne faut pas surtout pas mettre la pression à cette équipe sénégalaise composée de Fallou Seck de Diourbel, Mouhamed de Mbour Saly et de Amir Tahala lorsqu’il s’est agi d’évaluer les chances sénégalaises à cette compétition.

«Ce sont de jeunes joueurs. Il ne faut pas trop les mettre la pression. En triplette, les joueurs ont besoin de se compléter», prévient le patron de la pétanque sénégalaise qui annonce que c’est au bout de la première phase qui démarre ce vendredi que se qualifieront les 64 meilleurs qui se battront au cours des éliminatoires avant les finales prévues dimanche prochain.

Avec ses partenaires comme Eiffage, la fédération entend faire de l’Open de Dakar un moyen de vendre la destination Sénégal selon le président de la Fédération de pétanque qui renseigne que des pays comme le Mali, le Bénin, Madagascar, la Mauritanie, le Liban et les Comores seront de la partie.

Plus 110 équipes et 330 participants prendront part à cette compétition où il y aura un prix grand concours avec une mise de 6 millions 500 mille pour le vainqueur, un tir de précision où le vainqueur aura droit à 200 mille francs.

Le président de la Fédé, qui avait à ses côtés le Directeur de la haute compétition (Dhc), a reçu les félicitations du ministre des Sports pour les efforts déployés pour faire avancer la pétanque au Sénégal.

D’ailleurs, Gassan Ezzedine annonce que le ministre Matar Ba et le président du Cnoss, Diagna Ndiaye, rehausseront de leur présence la cérémonie d’ouverture ce matin à Ngor Diarama, à partir de 10 heures.

