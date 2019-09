La route n’en finit plus de faire des victimes. Ce lundi 16 septembre 2019, c’est un car Ndiaga Ndiaye qui s’est renversé à hauteur de Petit Mbao. L’accident, rapporte PressAfrik, a fait 2 morts et 13 blessés.

Il faut noter que l’axe Thiaroye-Grand Mbao est l’une des routes les plus fréquentées. Les gros porteurs sortant du Port l’empruntent pour livrer leurs produits dans les régions entre autres. Le transport urbain est y fréquent. Le non respect du code de la route et l’indiscipline des conducteurs font de cet axe l’un des plus dangereux du pays.