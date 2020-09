Sadio Mané meilleur joueur de la saison en Premier League, c’est encore possible ! Alors que les journalistes ont plébiscité son coéquipier Jordan Henderson et que la Ligue a désigné Kevin De Bruyne (Manchester City), l’Association des footballeurs professionnels (Pfa) a dévoilé ce vendredi la liste des 6 nommés pour son titre de Joueur de l’année.

Parmi les candidats, figure évidemment l’ailier de Liverpool, auteur de 18 buts et de 9 passes décisives en championnat avec des réalisations souvent décisives dans le titre de champion d’Angleterre remporté par les Reds. Le Sénégalais avait récemment été désigné joueur de la saison par les fans, mais il s’agissait d’un prix annexe décerné par la Pfa et pas de celui de meilleur joueur à proprement parler.

Ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Jordan Henderson sont également en lice avec les deux joueurs de Manchester City, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling.

Par ailleurs, les nominés pour le titre de meilleur joueur espoir ont aussi été révélés : Tammy Abraham et Mason Mount (Chelsea), Mason Greenwood et Marcus Rashford (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liver­pool) et Bukayo Saka (Arsenal).

Mané, 3e joueur le plus utilisé par Klopp

Sadio Mané fait partie des joueurs les plus utilisés par Jugen Klopp avec Liverpool. L’attaquant sénégalais est très régulier et constant avec les Reds depuis son arrivée en 2016. Conséquence : il est dans le Top 5 des joueurs les plus utilisés par Jugen Klopp avec Liverpool.

L’ancien joueur de Génération Foot est arrivé chez les Reds en 2016 en provenance de Southampton. Lors de la saison 2019-2020, Sadio Mané a joué 2756 minutes avec les champions d’Angleterre.

Depuis son arrivée à Liverpool, l’enfant de Bambali est le troisième joueur le plus utilisé par le technicien allemand, avec 14 250 minutes jouées derrière Firmino avec 18 116 minutes.