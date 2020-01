Le maire de Pikine-Ouest a fait des mécontents dans sa commune. Pape Gorgui Ndong est accusé de n’avoir pas respecté ses «nombreux engagements» à l’endroit de la jeunesse, des groupements de femmes et du personnel de la mairie. «Lors de la finale zonale de Pikine-Ouest dont il était le parrain, le maire avait pris l’engagement de doter d’une enveloppe à chaque Asc finaliste et d’accompagner la zone pour les préparatifs. A l’arrivée, il n’a honoré aucune de ses promesses. Finalement, c’est Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, un autre responsable de l’Apr, qui a sauvé cette finale à la dernière minute en dotant les deux Asc de subventions conséquentes pour le bonheur de la jeunesse», rapporte Abdoulaye Coly, ancien Chef du personnel de la mairie. Il estime d’ailleurs que les «pratiques» de Pape Gorgui Ndong ne servent pas le Président Macky Sall. M. Coly annonce que certains agents de la mairie de Pikine-Ouest ont décidé de rejoindre Cheikh Ahmed Tidiane Thiam. «Il a redonné espoir à la jeunesse pikinoise et au groupement de femmes. Beaucoup de jeunes ont pu trouver du travail grâce à ses partenaires et au-delà. Il ne cesse aussi d’appuyer tous les groupements de Pikine sans compter les actions sociales et de développement», constatent M. Coly et Cie.