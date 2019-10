L’épouse du défunt Cheikh Béthio Thioune a été reçue pour être ramenée à la raison à la suite de sa célébration aux allures de démonstration de force, du Magal à Ngabou, avec ses disciples, bénissant des mariages. Sokhna Aïda Diallo a été rappelée à l’ordre. Selon Igfm, le khalife général des Mourides a dit : “Avant d’être mouride, il faut d’abord être une musulmane et une bonne musulmane. Et en tant que musulmane, il te faut absolument respecter la charia, te conformer à ses recommandations et ne jamais verser dans ses interdits. Par conséquent, tu devras désormais te conformer aux prescriptions de l’Islam, parce qu’il s’agit d’abord de l’Islam. Désormais, tu tacheras de suivre la charia et savoir que tout ce qu’elle interdit à la femme t’est aussi interdit. C’est cela que veut la religion musulmane et c’est aussi la quintessence des enseignements de Serigne Touba. »

Serigne Mountakha Mbacké Bassirou d’indiquer à Sokhna Aïda Diallo la conduite à tenir par rapport aux personnes qui sont derrière elle. « Je recommande que tu les exhortes à adorer Dieu, à suivre son prophète, à apprendre le Coran et en faire de même avec les khassidas de Serigne Touba. C’est à ce seul prix qu’ils pourront obtenir la bénédiction de Serigne Touba. »

Et pour boucler son discours, le Khalife Général des Mourides fera savoir à son hôte qu’elle ne pourra continuer à se considérer comme faisant partie de la communauté mouride que si elle suit à la lettre les recommandations, sans exception.

Ce que Sokhna Aïda Diallo a accepté, puisqu’elle présentera ses excuses séance tenante, avant de s’engager à se conformer intégralement au ndigël du khalife.