Accalmie ou maîtrise de la guerre contre le Covid-19, en tout cas, Thiès, qui a enregistré les premiers cas communautaires, n’en a pas enregistré d’autres depuis plus d’une semaine, a indiqué le médecin-chef du District sanitaire de Thiès, Dr Moustapha Faye.

La pandémie du Covid-19 a-t-elle arrêté de disséminer ses virus dans la ville de Thiès ? En tout cas, renseigne le médecin-chef du District sanitaire de Thiès, «la situation est stable. Nous n’avons pas enregistré de nouveau cas depuis plus d’une semaine». Faisant hier le point sur le dernier bilan de la surveillance du Covid-19, Dr Moustapha Faye estime «au total, nous avions eu 3 cas communautaires qui ont contaminé cinq cas contacts. Ce qui fait 8 cas plus les 2 cas importés. Et sur ces dix cas précédemment testés positifs, les 6 sont testés négatifs deux fois de suite à 48 heures d’intervalle, donc ils ont été libérés et il reste quatre autres qui sont en hospitalisation, mais leur état de santé est satisfaisant», détaille le médecin.

S’agissant des 204 cas contacts qui ont été enregistrés dans le district sanitaire, «il ne reste que 60 qui sont suivis. Les autres ont terminé leur quarantaine. Nous les avons suivis pendant deux semaines, certains ont été isolés dans un hôtel de la place, d’autres, au début, étaient restés chez eux et nous les avons suivis jusqu’à la fin de la quarantaine. Il n’y a pas eu de manifestation symptomatologique pouvant faire penser au Covid-19». Pour simplement dire, selon le patron du district sanitaire de Thiès, «la quarantaine est terminée pour eux».

Toutefois, tient-il à préciser, «cela ne doit pas nous faire baisser la garde. On ne doit pas dormir sur nos lauriers. Nous devons encore renforcer les stratégies de prévention de lutte contre l’infection». Dans ce cadre, Dr Faye invite «les populations à respecter la distanciation sociale dans les lieux publics surtout au niveau des marchés mais également le respect des mesures d’hygiène». Pour cela, dit-il, «nous avons, avec l’aide de la Croix-Rouge et du Service civique national et d’Ymca, mobilisé des relais au niveau des marchés pour sensibiliser les populations sur le respect de la distanciation sociale».