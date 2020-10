La saison des pluies de l’année 2020 est bonne dans le département de Vélingara. Son cumul pluviométrique du début de la saison jusqu’au 30 septembre passé est «le 2ème plus élevé depuis 1964. Cette année-là, il avait plu au 30 septembre, 1324 mm». A la même date, cette saison, il a plu 1145,2 mm d’eau en 70 jours. C’est l’information à retenir du bulletin mensuel publié par le Groupe de travail pluridisciplinaire (Gtp) composé des services départementaux de l’agriculture, de l’élevage, des Eaux et forêts, de la météo et des techniciens de la Sodefitex (Société de développement et des fibres textiles).

Le département connaît alors une pluviométrie excédentaire de 143%, par rapport à sa normale de 1981 à 2010. Preuve qu’il a bien plu cette saison, le seul mois de septembre a enregistré en 22 jours, un cumul de 512,2 mm. Et le département va continuer à recevoir des gouttes d’eau. Toujours selon le document du Gtp, il est attendu des activités pluvieuses du samedi 3 au mardi 6 octobre. Aussi, les techniciens de l’agriculture et de la météo conseillent-ils aux producteurs de rester à l’écoute pour s’informer de la fin de la saison avant de démarrer les récoltes.

La situation phénologique des cultures se présente comme suit : les premiers semis d’arachide sont en phase de remplissage des gousses, alors que les 2èmes semis sont au début du remplissage de gousses. Pour le maïs, les premiers semis sont en maturation et début récolte, alors que les 2èmes sont au stade d’épiaison. Les premiers semis de riz sont en épiaison, les 2èmes en montaison. Idem pour le mil/sorgho.