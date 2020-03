Le Sénégal a enregistré 11 nouveaux cas testes positifs au Covid19. 6 sont des cas importés et 5 sont des cas contacts. C’est la principale information du point de presse quotidien qu’organise le ministère de la Santé et de l’action sociale. Ainsi au total, le Sénégal dénombre 67 cas au total dont 5 cas guéris.

Dr Bousso est venu pour faire le point sur la gestion médicale. Les régions de Dakar, Thies, Ziguinchor, Diourbel et Saint Louis sont touchées. Selon, Dr Bousso 1000 personnes sont actuellement suivies pour savoir si elles sont contaminées. 962 ne sont plus suivie d’après Dr Bousso. Qui informe que Dakar compte 3 centres dédiés pour soigner les patients du Covid19. Il s’agit de Fann, de l’extension de l’hôpital de Diamniadio et une structure privée. Les 5 régions citées un peu plus haut disposent chacune de centre hospitalier et leurs capacités à recevoir les malades vont être Augmentées.

«Les mesures médicales ne vont pas mettre en fin à l’épidémie. Nous n’avons pas de cas grave mais il faut respecter les mesures sanitaires. Il faut s’attendre à de nouveaux cas dans les 2 semaines à venir nouveaux cas » a dit Dr Abdoulaye Bousso.