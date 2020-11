Plus que 346 patients entre les mains des soignants. Cela confirme la tendance baissière de la maladie du coronavirus dans le pays. Selon le directeur de la Prévention, sur 1 038 tests virologiques réalisés, 14 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,35%. D’après Dr Ndiaye, les cas positifs sont répartis comme suit : 4 cas contacts suivis par les services sanitaires, 2 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne et 8 cas communautaires répartis entre Dakar Plateau, Fann Résidence, Fatick, Kaolack, Liberté 6, Louga, Mbour et Rufisque. Selon toujours le porte-parole du ministère de la Santé, 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. A l’en croire, 5 cas graves sont pris en charge par les services de réanimation et 1 décès enregistré. Mais l’état de santé des autres patients est stable, rassure-t-il. Après plus de 7 mois, le Covid-19 a affecté 15 mille 630 individus dont 14 mille 958 guéris, 325 décès et 346 encore sous traitement.