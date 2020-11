Malgré la légère hausse constatée hier par rapport à la veille, la tendance baissière du Covid-19 se confirme de jour en jour. En atteste, le nombre de patients présentement sous traitement. Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, annonce que seuls 78 malades sont encore sous traitement. En fait, sur 769 tests réalisés, 10 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 1, 30%. Il s’agit, selon le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, de 5 cas contacts suivis contrairement au mardi où aucun cas n’a été enregistré dans ce sens, et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar-Plateau (1), Fass-Mbao (1), Liberté 6 (1), Maristes (1) et Point E (1).

D’après le directeur de la Prévention, 96 patients hospitalisés ont recouvré leur santé après avoir été testés négatifs au Covid-19. Cependant, précise le porte-parole du ministère de la Santé, 4 sont dans un état grave et sont pris en charge dans les centres de traitement.

A ce jour, le Sénégal a comptabilisé 15 650 personnes infectées par cette maladie dont 15 345 guéris, 326 décès et 78 sous traitement.