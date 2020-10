Il semblerait que le Sénégal soit en voie de juguler la pandémie du coronavirus sur son territoire. Selon le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, seuls 6 cas positifs ont été enregistrés hier après des tests effectués sur 453 sujets. Cela concerne 3 cas contacts suivis par le ministère de la Santé et de l’action sociale, 1 cas importé entré par l’Aéro­port international Blaise Diagne (Aibd), et 2 cas issus de la transmission communautaire tous localisés à Ouakam. Les médecins ont également déclaré guéris 121 patients testés négatifs, a indiqué le porte-parole du ministère. Néanmoins, il a noté une légère hausse des cas graves, avec 7 patients entrés en réanimation. Par ailleurs, aucun décès n’a été enregistré et l’état des autres patients est stable. A ce jour, 15 mille 571 cas ont été déclarés positifs dont 14 mille 437 guéris, 322 décès et 811 encore sous traitement. Le ministère de la Santé continue d’exhorter les citoyens au respect des mesures barrières collectives et individuelles.