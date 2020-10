Les jours se suivent et ressemblent par rapport à l’évolution du coronavirus dans le pays. Le nombre de nouvelles contaminations ne cesse de baisser. Hier, sur 1293 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,86%. Selon le directeur de la Prévention, ces nouvelles contaminations concernent 1 cas contact suivi, 6 cas importés enregistrés à l’Aibd et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les régions de Dakar (16) et Thiès (01).

D’après le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, un décès lié au Covid-19 a été déploré. Cependant, informe-t-il, 63 patients ont été par ailleurs contrôlés négatifs et déclarés guéris au même moment où 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré au total 15 331 cas positifs au coronavirus dont 316 décès, 13 571 guéris, 1443 personnes encore sous traitement.