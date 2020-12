Malgré la légère baisse notée hier, le nombre de nouvelles contaminations reste encore important. Sur un test réalisé sur 1 122 personnes, 71 ont été affectées par le virus du Covid-19, soit un taux de positivité de 6,33%. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, 32 sont des contacts suivis et 39 des cas communautaires. Avec ces derniers, la région de Fatick s’illustre avec 6 cas, puis Richard Toll avec 3, suivis des Almadies, Keur Massar, Liberté 6, Mbour Ouakam Sacré-Cœur 3, Yoff avec 2 cas pour chaque localité. Et puis viennent Cambérène, Cité Fadia, Cité Keur Gorgui, Diourbel Fann Résidence, Grand Médine, Kaolack, Liberté 1, Mbacké, Mbao, Mermoz, Nord-Foire, Ouest-Foire, Parcelles Assainies, Pikine et Tambacounda avec un 1 cas dans chaque lieu.

Les patients, qui ont recouvré hier leur santé sont au nombre de 65, d’après le directeur de la Prévention. Au moment où 21 cas sont pris en charge dans les services de réanimation.

Par ailleurs, un décès a été enregistré, portant ainsi le nombre de victimes à 350. A en croire le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, l’état de santé des autres patients est stable.

Aujourd’hui, 17 mille 146 personnes ont été déclarés positives au coronavirus. Parmi elles, 16 mille 159 guéries, 350 en sont décédées et 636 restent sous traitement.