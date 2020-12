Le coronavirus est en train de reprendre du poil de la bête. Malgré la légère baisse constatée hier par rapport aux 80 cas enregistrés ce dimanche, les nouvelles contaminations restent cependant importantes. Suite au test réalisé sur 1231 personnes, 76 parmi elles ont contracté le virus du Covid-19.

Selon le directeur de la Prévention, le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 31 sont des contacts suivis, 1 cas importé et 44 cas provenant de la transmission communautaire. Ces derniers ont été recensés à Racade Fam Bel Air (6), Matam (5), Ouest Foire (5), Dakar Plateau (3), Ouakam (3), Cité Keur Damel (2), Guédiaxaye (2), Mamelles (2), Mermoz (2), Ngor (2), Pikine (2), Sicap Baobab (2), Almadies (1), Liberté 6 (1), Patte D’Oie (1), Point E (1), Scat Urbam (1), Thiès (1), Tivaouane (1), Yoff (1).

Si 30 patients ont recouvré leur santé, d’après le Dr Ndiaye, 2 ont perdu la vie des causes du Covid-19 et 11 autres sont dans un état grave et se trouvent présentement dans les services de réanimation.

A ce jour, 16 553 personnes ont été affectées dont 15 806 guéris, 340 et 406 encore sous traitement.

Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale rappelle avec insistance le respect des mesures barrières.