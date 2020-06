Le Sénégal a enregistré hier trois nouveaux décès et 124 cas positifs au Covid-19 dont 15 issus de la transmission communautaire. Ces nouveaux chiffres montrent la volatilité de la situation, qui évolue en dents de scie.

Quelques heures après la lecture du communiqué du ministère de la Santé et de l’action sociale, qui faisait le point sur la maladie, trois nouveaux décès sont venus alourdir la liste des personnes décédées du Covid-19. Il s’agit, selon les services du Msas, d’un homme âgé de 70 ans et d’un autre de 86 ans et d’un homme de 54 ans. Après trois mois, le Sénégal en est à 55 décès.

En même temps, il faut savoir que le nombre de cas en réanimation est réparti en flèche avec 16 patients pris en charge par les différents Sau dédiés. Ces statistiques montrent que le virus est loin de connaître un reflux. Alors que le relâchement des populations est visible dans tous les lieux de rassemblent. Sur 1200 tests réalisés hier, 124 sont revenus positifs. Selon Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, il s’agit de 109 cas contacts suivis et 15 issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao (4), Guédiawaye (2), Touba (2), Pikine, Maristes, Yeumbeul, Dieuppeul, Rufisque Yarakh et Ziguinchor. En outre 76 patients sont sortis des centres de traitement des épidémies contrairement à la journée du mardi durant laquelle 110 personnes ont été testées négatives.

Depuis le début de la pandémie, le Sénégal a enregistré 4640 cas positifs dont 2685 guéris, 55 décès et 1701 patients sous traitement dans les 33 centres de suivi du pays.