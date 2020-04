La lecture de la situation du jour du Covid-19 a donné des frissons aux auditeurs et téléspectateurs tant les chiffres étaient élevés. Sur 435 tests réalisés hier, 21 sont revenus positifs dont 2 cas communautaires et 19 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’action sociale. Il s’agit du nombre le plus élevé de cas jusque-là enregistré en 24 heures, depuis le début de l’apparition du coronavirus au Sénégal. Une situation qui montre la nécessité de multiplier les tests, qui permettent d’avoir une idée plus ou moins générale sur les personnes porteuses du virus.

Parmi les personnes atteintes, il y a deux cas communautaires issus de Touba et de Dakar où on note une hausse des sujets affectés. Mbao enregistre 4 nouveaux cas (8), Dakar-Sud compte encore 2 cas (54), Yeumbeul enregistre 1 nouveau cas (14), de même que Keur Massar.

A Touba où on pensait que la situation était conjuguée au passé, on redoute désormais une résurgence de la maladie, qui a touché 28 personnes. Cette persistance des cas communautaires (29) dans certains districts montre qu’il est essentiel de trouver une meilleure stratégie pour couper la chaîne de transmission.

Au total depuis l’apparition de la maladie dans le pays le 2 mars dernier, 335 cas sont déclarés positifs dont 194 guéris. Aujourd’hui en dehors des deux décès déplorés et la personne évacuée, il y a présentement dans les centres hospitaliers du pays 138 cas sous traitement.