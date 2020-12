Hier sur 1001 tests réalisés, 69 ont été déclarés positifs au coronavirus. Soit un taux de positivité de 6, 89%. Selon le directeur de la Prévention, il s’agit de 33 contacts, un importé et 35 issus de la transmission communautaire. En même temps, 40 pa­tients hospitalisés ont été déclarés guéris et un décès a été enregistré. Alors que 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Face au rebond de la maladie, le Président Sall rappelle au gouvernement «l’impératif d’accroître la vigilance et d’améliorer l’efficacité des dis­positifs de sécurité publique et sanitaire afin d’assurer le respect par les populations des mesures barrières et du port obligatoire du masque dans les lieux et transports publics». En Conseil des mi­nistres hier, il a annoncé qu’il présidera «très prochainement une rencontre d’évaluation prospective de la stratégie de lutte contre le Covid-19».

Depuis le 2 mars dernier, 16 665 personnes ont été affectées dont 15 904 sont guéries, 341 décès et 419 encore sous traitement.