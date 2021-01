Les jours passent, mais la situation épidémiologique ne change pas. Sur 1 062 tests réalisés, 152 sont revenus positifs. Les cas positifs sont répartis comme suit : 50 contacts suivis par les services sanitaires et 102 cas issus de la transmission communautaire. Comme d’habitude, les régions de Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel, Tambacounda et Matam enregistrent plus de personnes touchées ces dernières heures.

En même temps, 11 décès ont été enregistrés. Alors que 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Il faut savoir aussi que 145 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. A ce jour, 21 mille 685 cas ont été déclarés positifs dont 18 mille 502 guéris, 480 décès et donc 2 702 sous traitement.