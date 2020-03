Le chiffre ne baisse pas. De 29 cas avant-hier, le Sénégal en est à 34 cas confirmés de coronavirus dont 5 nouveaux malades ce mercredi (hier). D’après le ministre de la Santé et de l’action sociale, qui faisait le point hier, sur 27 tests réalisés, 5 sont revenus positifs. Il s’agit de 3 cas importés, 2 cas contacts déclarés positifs, respectivement un contact d’un des cas d’hier (avant-hier) et un contact, «de notre 5e cas, qui en réalité, a réalisé énormément d’autres contacts». Ce qui fait au total à ce jour, 36 cas déclarés positifs dont 2 guéris et 34 sous traitement. «La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement», a assuré Abdoulaye Diouf Sarr.

M. Sarr a tenu à rappeler en outre l’importance du respect des mesures d’interdiction de manifestations et de rassemblements notamment à l’occasion de baptêmes, de funérailles, de mariage, de cérémonies religieuses, etc. Ce, conformément à l’arrêté n0077 82 du 13 mars 2020 pris par le ministère de l’Inté­rieur.

Le hangar des pèlerins pour la mise en quarantaine

Le successeur de Eva Marie Coll Seck a informé par ailleurs que le hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sedar Senghor servira systématiquement de mise en quarantaine de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le Covid 19.

