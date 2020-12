L’heure reste grave en attendant l’espoir de l’arrivée imminente d’un vaccin prévu en 2021. Avec 6 décès dus au Covid-19 enregistrés, la virulence du virus se démontre chaque jour. En même temps, la persistance des cas graves laisse toujours entrevoir des jours plus sombres. Surtout qu’hier, 30 patients étaient sous surveillance dans les unités de soins intensifs. Une situation qui fait peur même si les cas positifs semblent se stabiliser depuis quelques jours sous la barre des 100. Sur 1 439 tests réalisés, 98 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 6,81%. En détail, il y a 35 contacts, 5 importés et 58 contaminations issues de la transmission communautaire.

Il faut savoir que ces dernières ont été localisées essentiellement dans les régions de Dakar, Kaolack, Thiès, Fatick, Diourbel, Saint-Louis, Kaf­frine et Matam. Si la courbe des contaminations a repris l’encenseur, les cas de guérison ont connu aussi une hausse avec 65 patients contrôlés négatifs. Depuis le début de la pandémie, 18 mille 043 personnes ont été déclarées positives au Sénégal dont 16 mille 657 guéries et 378 décédées. Alors que 1 007 patients sont encore sous traitement.