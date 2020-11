Pour la journée d’hier, seules 8 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur un échantillon de 608 personnes testées. Selon le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, 2 nouveaux cas ont été décelés à l’Aibd, 2 contacts et 4 issus de la transmission communautaire. Ces derniers cas, précise Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sont recensés aux Almadies, Liberté 5, Médina et Mbour.

Selon toujours le porte-parole du ministère de la Santé, un décès lié au Covid-19 a été enregistré et 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimations. Depuis l’apparition de cette maladie, le Sénégal a comptabilisé 15 mille 801 cas positifs dont 15 mille 421 guéris, 329 décès et 50 malades encore sous traitement.