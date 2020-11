La fièvre liée au Covid-19 connaît toujours une baisse drastique des cas positifs. Hier, il n’a été enregistré que 3 nouvelles contaminations sur un échantillon de 544 tests. Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, il s’agit d’une seule transmission communautaire et 2 contacts. Alors qu’aucun cas importé n’a été enregistré. Mieux, les services de réanimation des différents centres se vident aussi de leurs occupants. «Il n’y a plus de cas grave dans les services de réanimation», indique El Hadji Mamadou Ndiaye. En plus, aucun décès n’avait été enregistré au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de patients encore sous traitement est de 35.

Ces résultats sont aussi salués par l’Ong Action humaine pour le développement intégré au Sénégal (Ahdis), qui s’incline devant les performances réalisées par le gouvernement du Sénégal après huit mois de riposte au nouveau coronavirus. «Sans vouloir crier victoire tout de suite, vu que le virus est toujours parmi nous, nous tenons à féliciter et encourager tous les acteurs gouvernementaux, le personnel soignant, les communautés et les Ptf (partenaires techniques et financiers) qui participent à cette lutte», dit l’Ong dans un communiqué. «En effet, sur la base de nos propres constats et des informations recueillies auprès de sources concordantes, l’Oms a pleinement joué sa partition, en appuyant le gouvernement dans la gestion de la riposte au Covid-19», rappelle-t-on.

Il faut rappeler que depuis l’apparition de la maladie dans le pays, 15 mille 711 cas positifs ont été officiellement déclarés. A ce jour, 326 décès ont été comptabilisés, 15 mille 349 ont recouvré la santé, d’après les données du ministère de la Santé et de l’action sociale.