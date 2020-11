Depuis quelques jours, le Sénégal n’a pas enregistré de décès lié au Covid-19. Et dans la même foulée, les nouvelles contaminations avaient considérablement baissé. Mais ces deux derniers jours, le pays a non seulement connu une légère hausse, mais aussi un décès lié au coronavirus. Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur 862 personnes testées, 14 contaminations ont été recensées. Parmi ces nouveaux cas, 7 sont des contacts suivis par les autorités sanitaires et les 7 autres sont issus de la transmission communautaire et localisés à Fatick, Mbour, Liberté 6, Hlm Grand-Yoff, Ouest Foire, Niary Tally et Mermoz.

A ce jour 15 mille 793 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés dans le pays dont 15 mille 416 guéris, 328 décès et 48 patients encore sous traitement.