Le point sur la situation de la pandémie du Covid-19, effectué hier par le ministère de la Santé et de l’action sociale, fait état de 196 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 1 888 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,38%. Il s’agit de 86 contacts suivis et 110 cas issus de la transmission communautaire. Cependant, 190 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, alors que 44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

11 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés. Au jour du lundi 18 janvier 2021, le Sénégal compte 23 mille 224 cas positifs au coronavirus dont 19 mille 414 guéris, 526 décès et 3 283 malades qui sont encore sous traitement.