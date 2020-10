Les voyageurs contrôlés au coronavirus continuent à arriver à l’aéroport international Blaise Diagne où 7 cas importés ont été enregistrés. Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur les 639 tests réalisés, 24 ont été déclarés positifs. En plus des importés, il y a eu aussi 8 contacts et 9 issus de la transmission communautaire. Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, qui faisait hier la situation de cette maladie dans le pays, informe en outre de la guérison de 93 patients et l’admission en soins intensifs de six autres qui se trouvent présentement dans les services de réanimation des centres de traitement.

A en croire le porte-parole du ministère de la Santé, un décès lié au Covid-19 a été déploré ce dimanche. Depuis son apparition dans le pays, 15 292 personnes ont été affectées dont 13 390 guéries, 315 décès et 1586 encore sous traitement.