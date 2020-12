Le ministère de la Santé et de l’action sociale a comptabilisé mardi 43 nouvelles contaminations de Covid-19 provenant de tests réalisés sur un échantillon de 844 individus au cours des dernières 24 heures. Parmi ces nouvelles infections, 14 sont des contacts suivis jusque-là par les services sanitaires, 3 sont des cas importés et enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, le reste (26) étant issus de la transmission communautaire, a indiqué le directeur de la Prévention.

Intervenant lors du point quotidien sur la pandémie, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a précisé que ces cas de contamination de source in­connue ont été localisés dans différents quartiers de Dakar (14) et dans les localités de Richard-Toll (4), Matam (3), Saint-Louis (3), Diourbel (2) Louga (1), Thiès (1) et Kaolack (1). Il a dans le même temps fait état de la guérison de 58 patients alors que 11 autres sont toujours en réanimation dans les centres de prise en charge dédiés à la maladie.

Depuis son apparition dans le pays le 2 mars, le nouveau coronavirus a infecté 16 mille 596 personnes. 15 mille 864 parmi elles ont recouvré la santé alors que 340 autres en sont mortes. 391 patients sont sous traitement.