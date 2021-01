Le décompte macabre ne s’arrête pas : 10 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19, portant à 546 le nombre de décès liés à la pandémie. C’est la principale information du bulletin journalier sur la situation du coronavirus au Sénégal. Hier, le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait état aussi de 250 nouvelles contaminations sur 1 380 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 18,12%. En détails, il s’agit de 76 cas contacts et 174 issus de la transmission communautaire. Les régions de Dakar, Thiès et Diourbel enregistrent plus de cas issus de la transmission communautaire.

Il faut noter que 199 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Alors que 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

A ce jour, 23 mille 642 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 19 mille 730 guéris, 546 décès et donc 3 365 sous traitement.