C’est une situation dramatique qui se noue sous ses yeux. Hier, le pays a enregistré 186 nouvelles contaminations au Covid-19 et 5 décès. «Sur 1 703 tests réalisés, 186 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10, 92%», a annoncé le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale. En détails, il s’agit de 73 contacts et 113 cas issus de la transmission communautaire recensés quasiment dans plusieurs régions du pays et notamment à Dakar.

Cette situation commence à peser sur la situation épidémiologique. Et elle montre que le relâchement est toujours total, malgré la réintroduction des mesures restrictives. Tout cela se mesure à l’aune des derniers cas de décès recensés : il y en a eu 5 décès, confirmant toujours la gravité du moment.

Par ailleurs, 82 patients ont été déclarés guéris alors que 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal a enregistré 19 mille 697 cas positifs dont 17 mille 515 guéris 421 décès et 1 760 personnes encore sous traitement.