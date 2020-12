Cette deuxième vague du Covid-19 révèle aussi au grand jour l’explosion des cas communautaires. Sur 1227 tests réalisés, il y a 78 personnes qui ont été contrôlées positives dont 45 issues de cette transmission. Il y a aussi 32 contacts et un importé via l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Comme lors des précédents jours, plusieurs régions ont été touchées dont Fatick, Thiès, Saint-Louis et bien évidemment Dakar.

Par ailleurs, 35 patients ont été déclarés guéris. Alors que 17 patients sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis l’apparition de la maladie, 17 mille 076 personnes ont été touchées dont 16 094 guéries, 349 décès et 631 malades encore sous traitement.