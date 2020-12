On n’est pas encore sorti de l’auberge : Hier, il a été enregistré 108 nouveaux cas positifs au coronavirus sur un échantillon de 1 489 tests. Il s’agit de 2 cas importés, 47 contacts et 59 issus de la transmission communautaire. Comme depuis le début de la pandémie, la région de Dakar concentre l’essentiel des communautaires. Saint-Louis, Kaolack, Louga, Diour­bel, Fatick et aussi Matam n’ont pas été épargnées par cette déferlante d’infections.

Cette dernière a enregistré 11 nouvelles contaminations ces dernières 24h. Il s’agit de 7 contacts et 4 causés par la transmission communautaire.

Depuis la survenue de la pandémie, la région de Matam a comptabilisé 133 cas dont 58 autres sont présentement sous traitement. Ces chiffres montrent qu’elle a été frappée de plein fouet par cette deuxième vague qui était train d’inonder le pays.

Par ailleurs, il faut savoir que 65 patients ont été déclarés guéris hier par le ministère de la Santé et de l’action sociale. Alors que 27 personnes sont actuellement prises en charge au niveau des services de réanimation. En plus, 2 décès liés à la pandémie ont été enregistrés hier.

Depuis le recensement du premier malade en mars dernier, 17 mille 559 cas ont été enregistrés dont 16 mille 449 guéris, 357 décès et 752 encore sous traitement au niveau des Centres de traitement des épidémies ou à domicile.