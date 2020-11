Les centres de traitement de la maladie du coronavirus se vident petit à petit de leurs occupants. Il ne reste plus que 45 patients encore sous traitement entre les mains des médecins et un patient dans les services de réanimation. Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur 797 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,88%. Il s’agit, indique le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, de 4 cas contacts et 11 issus de la transmission communautaire localisés à Dakar, Thiès, Ti­vaouane et Mékhé. A en croire le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, aucun décès n’a été enregistré ce dimanche. Et mieux, 19 personnes ont été déclarées guéries. Plus de huit mois après l’apparition de la maladie, le pays comptabilise 15 mille 708 personnes qui ont été contrôlées positives dont 15 mille 336 guéries, 326 décès et 45 évidemment encore sous traitement.