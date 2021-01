La situation épidémiolo­gique reste très dramatique avec un taux de positivité et de létalité toujours en hausse. Hier, le ministère de la Santé et de l’action a comptabilisé 267 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur un total de 2 500 prélèvements. Il s’agit de 89 contacts suivis et 178 issus de la transmission communau­taire. En détail, la région de Thiès a enregistré plus de cas avec 17 personnes touchées, suivie de Touba (11), Saint-Louis (10), Rufisque (8), Kaolack (7), Ouakam et Tambacounda (6), Dakar-Plateau (5)… Evidem­ment, cette hausse des infections est en train d’engen­drer une forte mortalité. Hier, 6 patients ont perdu la vie. Alors que 47 patients sont admis en service de réanimation faisant craindre le pire.

Il faut noter que 186 patients ont été déclarés guéris. Depuis le début de la pandémie, 23 mille 909 personnes ont été contrôlées positives au coronavirus dont 19 mille 916 déclarées guéries, 552 décès et 3 440 malades sont sous traitement.